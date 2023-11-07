12:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Премьер Румынии: если Украина проиграет России, в ЕС появятся копии Путина
Союзники Украины должны твердо ее поддерживать, иначе они «рискуют ободрить популистские силы» во всей Европе, заявил в интервью Bloomberg премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он пообещал, что его правительство продолжит оказывать «многоплановую поддержку» Киеву, даже несмотря на то, что европейские союзники «демонстрируют признаки усталости от войны», особенно на фоне эскалации конфликта Израиля и «Хамаса».