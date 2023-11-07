Главнокомандующий армией Никарагуа заявил, что правда на стороне России

По его словам, НАТО неоднократно использовало Украину, открывая раны украинского народа. Российский народ не борется с украинским народом. Украина борется с Россией от лица НАТО и пытается таким образом подорвать безопасность России, внести дестабилизацию и вести провокационную войну.
18 мая Министерство обороны России в рамках военно-технического сотрудничества поставило армии Никарагуа продукцию военного назначения, сообщала пресс-служба ведомства. Речь шла, в частности, о модернизированных образцах инженерной и специальной техники для оснащения инженерных подразделений, перед которыми стоят, среди прочего, задачи гуманитарного характера по оказанию помощи гражданскому населению в условиях чрезвычайных ситуаций. Помимо этого подразделения по охране внутренних территориальных вод национальных военно-морских сил получили малоразмерные плавательные средства производства российского оборонно-промышленного комплекса.
В конце марта в Москве заместитель министра обороны России Александр Фомин, генеральный инспектор армии Никарагуа Марвин Корралес и спецпредставитель президента Никарагуа по взаимодействию с Россией Лауреано Ортега обсудили вопросы российско-никарагуанского военного и военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее наращивание взаимодействия по линии оборонных ведомств.