Путин заявил об особых ожиданиях России от ШОС

«С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы», — сказал он.
Как отметил российский президент, привлекательность ШОС заключается в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость и уважение культурно-цивилизационного многообразия.
По его словам, это выгодно отличает ШОС от продвигаемых Западом «узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников».
Накануне директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев сообщил, что спецслужбы стран ШОС за последний год предотвратили 69 терактов и раскрыли деятельность 73 террористических ячеек.
ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.2.