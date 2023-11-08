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00:49 (мск), источник: Известия

Путин заявил об особых ожиданиях России от ШОС

Президент России Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном 8 ноября на сайте Кремля, что у страны особые ожидания от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая обладает мощным потенциалом и выгодно отличается от западных «узкоблоковых конструкций».

Источник: РИА "Новости"

«С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы», — сказал он.

Как отметил российский президент, привлекательность ШОС заключается в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость и уважение культурно-цивилизационного многообразия.

По его словам, это выгодно отличает ШОС от продвигаемых Западом «узкоблоковых конструкций с ограниченным, селективным составом участников».

Накануне директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев сообщил, что спецслужбы стран ШОС за последний год предотвратили 69 терактов и раскрыли деятельность 73 террористических ячеек.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к ней присоединились Индия и Пакистан. Наблюдателями в организации являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества с 4 июля 2023 года. Страна находилась в наблюдателях ШОС с 2005 года.2.

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