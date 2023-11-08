08:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Десять жителей Тайшетского района ушли служить по контракту в зону СВО
Их в торжественной обстановке проводили жители Тайшета.
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Десять уроженцев Тайшета и Тайшетского района отправились служить по контракту в зону проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Мужчин торжественно проводили жители города. Слова напутствия напоследок сказали представители районной и городской власти, ветераны и настоятель православного храма, — говорят в администрации.
Военнослужащим передали походные рюкзаки с аптечкой и сухим пайком.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Жигаловского района Иркутской области Аркадии Медыченко, прощание с которым состоялось в селе Дальняя Закора 7 ноября.