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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Десять жителей Тайшетского района ушли служить по контракту в зону СВО

Их в торжественной обстановке проводили жители Тайшета.

Источник: Комсомольская правда

Десять уроженцев Тайшета и Тайшетского района отправились служить по контракту в зону проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— Мужчин торжественно проводили жители города. Слова напутствия напоследок сказали представители районной и городской власти, ветераны и настоятель православного храма, — говорят в администрации.

Военнослужащим передали походные рюкзаки с аптечкой и сухим пайком.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о жителе Жигаловского района Иркутской области Аркадии Медыченко, прощание с которым состоялось в селе Дальняя Закора 7 ноября.

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