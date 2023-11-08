10:40 (мск), источник: Реальное время
В Татарстане собрали 31 млн рублей для помощи пострадавшим в секторе Газа
С сегодняшнего дня Фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральной форме.
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По данным на 8 ноября, в Татарстане собрали 31 млн рублей для помощи жителям сектора Газа. Средства поступили на специальный счет благотворительного фонда «Закят».
С сегодняшнего дня фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральной форме. Реквизиты для перечисления денег остаются прежними.
Более чем на 5,1 млн рублей в Татарстане купили 20 тонн продуктов для отправки первого борта с гуманитарной помощью. Это тушеная говядина (халяль), крупы, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, пшеничная мука, детское питание, чай, рыбные консервы и др.
Перечень необходимых товаров формировался на основе рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарную помощь отправят в ближайшие дни при содействии МЧС России. Параллельно прорабатывается вопрос об оказании и последующей помощи.
Напомним, по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казани определили три пункта сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. За первые дни удалось собрать более 6 млн рублей.