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10:40 (мск), источник: Реальное время

В Татарстане собрали 31 млн рублей для помощи пострадавшим в секторе Газа

С сегодняшнего дня Фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральной форме.

По данным на 8 ноября, в Татарстане собрали 31 млн рублей для помощи жителям сектора Газа. Средства поступили на специальный счет благотворительного фонда «Закят».

С сегодняшнего дня фонд прекращает сбор продуктов и вещей в натуральной форме. Реквизиты для перечисления денег остаются прежними.

Более чем на 5,1 млн рублей в Татарстане купили 20 тонн продуктов для отправки первого борта с гуманитарной помощью. Это тушеная говядина (халяль), крупы, макароны, подсолнечное масло, сгущенное молоко, пшеничная мука, детское питание, чай, рыбные консервы и др.

Перечень необходимых товаров формировался на основе рекомендаций Красного Полумесяца. Гуманитарную помощь отправят в ближайшие дни при содействии МЧС России. Параллельно прорабатывается вопрос об оказании и последующей помощи.

Напомним, по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова в Казани определили три пункта сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям Газы. За первые дни удалось собрать более 6 млн рублей.

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