Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в материалах.
Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, «Голос» (HLAS-SD) и «Словацкая национальная партия» (SNS).
Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз.
Политик ранее неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.
Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300.
Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.