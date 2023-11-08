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13:59 (мск), источник: © РИА Новости

Новое правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов

БРАТИСЛАВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство Словакии отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро, следует из документов, рассмотренных кабинетом министров.

Источник: AP 2023

«Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине», — говорится в материалах.

Предыдущий состав кабмина предлагал выделить Киеву 40,3 миллиона евро на военные нужды. Речь шла преимущественно о боеприпасах.

В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова предложила отсрочить рассмотрение инициативы до формирования нового правительства. По итогам выборов правящую коалицию сформировали победившая на парламентских выборах в сентябре партия SMER, «Голос» (HLAS-SD) и «Словацкая национальная партия» (SNS).

Возглавил правительство лидер SMER Роберт Фицо, он стал премьер-министром Словакии в четвертый раз.

Политик ранее неоднократно критиковал оппонентов за поддержку Украины и обещал остановить военную поддержку Киева. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия республики оказалась в плачевном состоянии.

Фицо также требовал привлечь к ответственности членов правительства, решивших отдать истребители МиГ-29 украинским военным, и указывал на недопустимость передачи работающей системы ПВО С-300.

Кроме того, он говорил о невозможности членства Украины в НАТО и призывал Россию и США к переговорам о перемирии в зоне конфликта.

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