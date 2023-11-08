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Палестино-израильский конфликт
14:41 (мск), источник: ТАСС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество. Также комиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Reuters

«Еврокомиссия приняла отчет о расширении. Сегодня, через 10 лет после акций протеста на “майдане”, исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией. Кроме того, Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, а также утвердить статус кандидата на вступление для Грузии», — сказала фон дер Ляйен.

В ЕК уточнили, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию экономической, политической, общественной и культурной жизни страны. Мандат Совета ЕС на переговоры о приеме страны в сообщество может быть выдан к концу марта.

Саммит ЕС в декабре обсудит рекомендацию Еврокомиссии о переговорах с Украиной и Молдавией об их приеме, дискуссии могут начаться в конце марта.

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