ЦАХАЛ сообщил об утрате «Хамасом» контроля над севером Газы

«Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и блокировать тоннельные шахты, прилегающие к гражданским объектам», — сказал господин Хагари на брифинге (цитата по The Times of Israel). «Сегодня мы увидели, как 50 тыс. жителей Газы направляются на юг, они понимают, что “Хамас” потерял контроль», — добавил он.
Планов о прекращении огня нет, отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа, однако израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население смогло эвакуироваться. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщал, что лидер «Хамаса» Яхья Синвар окружен в своем бункере, передает Sky News.
Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. Тем временем, по словам советника израильского премьера Марка Регева, на юге сектора Газа, где нет инфраструктуры «Хамаса», создается «специальная гуманитарная зона» с полевыми госпиталями.