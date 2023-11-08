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22:44 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦАХАЛ сообщил об утрате «Хамасом» контроля над севером Газы

Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение «Хамас» потеряло контроль над севером сектора Газа. По его словам, сегодня, 8 ноября, около 50 тыс. жителей анклава были эвакуированы на юг через гуманитарный коридор.

Источник: Reuters

«Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и блокировать тоннельные шахты, прилегающие к гражданским объектам», — сказал господин Хагари на брифинге (цитата по The Times of Israel). «Сегодня мы увидели, как 50 тыс. жителей Газы направляются на юг, они понимают, что “Хамас” потерял контроль», — добавил он.

Планов о прекращении огня нет, отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа, однако израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население смогло эвакуироваться. Ранее сегодня министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщал, что лидер «Хамаса» Яхья Синвар окружен в своем бункере, передает Sky News.

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. Тем временем, по словам советника израильского премьера Марка Регева, на юге сектора Газа, где нет инфраструктуры «Хамаса», создается «специальная гуманитарная зона» с полевыми госпиталями.

Лусине Баласян

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