МИД РФ сообщил, что шокирован заявлением посла Израиля об эвакуации россиян из Газы

«Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может потребоваться до двух недель. Это логика, конечно, недопустимая», — указала дипломат.
По словам Захаровой, Россия продолжит работать в тесной координации со всеми вовлеченными сторонами для эвакуации российских граждан из Газы.
«Мы никак не можем понять, почему этот процесс, несмотря на наши оперативные действия, несмотря на соблюдение нами всех тех требований и условий, которые сторонами в целях безопасности определены, почему этот процесс не разблокируется», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что с российской стороны все готово для эвакуации соотечественников и обратившихся граждан СНГ. «Эти списки сформированы, они переданы тем, кто сейчас в регионе занимается вопросами эвакуации», — указала дипломат.
«Мы видим усилия, которые предпринимают российские представители, наши послы, дипломаты в регионе, в Израиле в частности. Мы знаем о том, что израильская сторона по дипломатической линии дала заверения нашему послу в Израиле относительно скорейшего разблокирования этого процесса», — добавила Захарова.
Ранее Бен Цви сообщил ТАСС, что процесс согласования списков для эвакуации граждан РФ из сектора Газа через КПП «Рафах» может занять около двух недель. По его словам, египетская сторона поставила ограничение в 500−600 человек в день. Посол уточнил, что всего в очереди на эвакуацию в настоящий момент находится порядка 7 тыс. человек.
Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек находятся в российском списке на эвакуацию из сектора Газа, из них свыше 500 россиян.