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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина в этом году объединят

АСТАНА, 9 ноя — РИА Новости. Прямую линию и большую пресс-конференция президента Владимира Путина в этом году объединят, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», — заявил он.

По словам Пескова, в Кремле уже определились с датой мероприятия.

«Своевременно сообщим», — добавил пресс-секретарь.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит с 2001 года. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы, по ходу программы дает поручения чиновникам.

Большая пресс-конференция президента также ежегодно проводится с 2001 года. Как правило, сначала Путин озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.

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