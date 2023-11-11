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08:55 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что власти Польши рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества на благо мирного сосуществования.

Источник: Reuters

Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который сделали граждане Польши на прошедших 15 октября парламентских выборах. «Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз», — указал белорусский лидер.

Он выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня — это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений. «Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко напомнил о том, что в совместном прошлом народов двух стран — «многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран». «А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия», — отметил он.

В конце октября белорусский президент заявил, что Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об указаниях правительству и МИД Белоруссии предложить Польше «план добрососедства и мира» Лукашенко сообщил в начале июля. Белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с сопредельными государствами, подчеркивая, что соседей не выбирают, потому что «они от Бога» и «с ними надо жить».

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