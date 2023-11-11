Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который сделали граждане Польши на прошедших 15 октября парламентских выборах. «Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз», — указал белорусский лидер.
Он выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня — это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений. «Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова», — подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко напомнил о том, что в совместном прошлом народов двух стран — «многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран». «А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия», — отметил он.
В конце октября белорусский президент заявил, что Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об указаниях правительству и МИД Белоруссии предложить Польше «план добрососедства и мира» Лукашенко сообщил в начале июля. Белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с сопредельными государствами, подчеркивая, что соседей не выбирают, потому что «они от Бога» и «с ними надо жить».