10:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Хорезмской области сменились хокимы в трех районах и Ургенче
Хокимом Ургенча назначен бывший начальник Службы пробации департамента общественной безопасности МВД.
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В Хорезмской области произведены новые назначения. Ойбек Холбоев, занимавший пост хокима города Ургенча, назначен главой администрации Шаватского района.
Хокимом города Ургенча назначен Бунёд Раджабов, занимавший до этого должность начальника Службы пробации департамента общественной безопасности МВД.
Хокимом Кошкупырского района утвержден Шухрат Ахмедов. До этого назначения он возглавлял администрацию Тупраккалинского района.
В свою очередь хокимом Тупраккалинского района назначен Акмал Жималязов, занимавший пост начальника управления сельского хозяйства Хорезмской области.