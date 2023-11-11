Миллер: газ из РФ продолжает поступать во многие отказавшиеся от него страны

«Молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены, и мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, которые провозгласили отказ от потребления российского газа Конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах», — рассказал он.
Миллер отметил, что российский газ по-прежнему поступает в частности в Центрально-европейский газовый хаб в австрийском Баумгартене транзитом через территорию Украины, с которого топливо уже дальше направляется в другие страны ЕС.
11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что энергосистема РФ сохранила стабильность, несмотря на санкции, а поставки энергоресурсов будут расширяться.
Экспорт трубопроводного российского газа в ЕС сейчас ведется лишь по двум маршрутам — по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Прокачка по «Северному потоку» мощностью 55 млрд куб. м в год и по трубопроводу Ямал — Европа мощностью 32,9 млрд куб. м не осуществляется. По данным «Газпрома», в 2022 г. поставки российского газа в дальнее зарубежье (в Европу, Турцию, Китай) упали в 1,8 раза до 100,9 млрд куб. м.
В августе «Ведомости» со ссылкой на исследования международной неправительственной организации Global Witness писали, что страны ЕС в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г. Как отмечал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, на фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022—2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию из России.