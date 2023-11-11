Минобороны Израиля: Бейрут повторит судьбу Газы, если Ливан втянут в войну

«Группировка “Хезболлах” втягивает Ливан в войну, которая может случиться. Она совершает ошибку. Если она совершит эту ошибку, платить по счетам будут в первую очередь граждане Ливана. В Бейруте мы сумеем сделать то же самое, что мы делаем Газе», — заявил Галант во время поездки на одну из баз на границе с Ливаном.
Комментарии министра прозвучали на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы «Хезболлах» в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям «Хезболлах». Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
Ранее лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что «все сценарии возможны».
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.