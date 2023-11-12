16:22 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Президент Грузии предупредила ЕС о «большом взрыве»
Зурабишвили допустила, что Грузия, Украина и Молдавия войдут в ЕС одновременно.
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Грузия, Украина и Молдавия могут вступить в Евросоюз одновременно, заявила президент закавказской республики Саломе Зурабишвили в интервью французскому каналу LCI.
«Я думаю, что это (членство трех стран в ЕС. — Прим. ред.) произойдет одновременно. Случится ли это в 2030 году, 2031-м или в 2029-м, я не знаю. Но, я думаю, что это будет “большим взрывом”. Мы втроем, Молдавия, Украина и Грузия, войдем примерно в одно и то же время», — предположила она.
Ранее Европейская комиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС. К такому решению ЕК пришла на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом задач по реформам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что фактические сроки присоединения Украины к союзу зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам». Но переговоры, по ее словам, могут стартовать немедленно, как только Евросовет примет формальное решение.
Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение после выполнения ею ряда условий. При этом такой статус уже получили Украина и Молдавия.