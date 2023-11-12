В Молдове создают единый оппозиционный фронт против властей: Это уже вопрос выживания страны

— Говоря о европейской интеграции, трудно обойти специфический пример Республики Молдова. Я хочу поблагодарить Партию Европейских Левых за то, что они отправили к нам наблюдателей на выборы, которые с честью выполнили свою работу и подготовили очень честный и объективный отчёт, — заявил Константин Старыш в ходе своего выступления.
— Их не аккредитовали по той причине, что у наших чиновников Партия Европейских Левых не числится в списке международных организаций. И это характеризует отношение к европейской интеграции целом со стороны наших властей.
— Закрыто за два года 12 телеканалов. Десятки информационных порталов были заблокированы буквально накануне местных выборов. Это не российские каналы и не российские ресурсы, а молдавские каналы и ресурсы, — подчеркнул политик.
— Официальный орган цензуры под названием «Центр стратегических коммуникаций» создан в Молдове, спецслужбы получили неограниченные полномочия бороться с инакомыслящими, тысячам граждан Молдовы было отказано в конституционном праве быть избранными, незаконно был уволен генеральный прокурор, который уже выиграл дело в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека", заявил депутат молдавского парламента.
И вот на этом фоне ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении Молдовы в ЕС. Я понимаю, что при этом составе Еврокомиссии и при этом составе большинства в Европарламенте по-другому быть не может. Но ведь есть мы, хотя молдавские чиновники пытаются это отменить, есть Партия Европейских Левых и всё, что мы хотим — это немножко объективности и совсем немного понимания у Республики Молдова, — отметил Константин Старыш.
— До сих пор в Молдове не было антиевропейских политиков и антиевропейских избирателей. Но сегодня и политики, и избиратели задают вопрос: А нужна ли такая Европа, которая поощряет милитаризацию, антидемократические действия, диктатуру и цензуру? Вопрос создания широкого оппозиционного фронта — это вопрос выживания Молдовы, в том числе выживания в европейском контексте, в контексте европейского будущего. Мы просим от вас немного — понимания и солидарности!
Напомним, ЦИК Молдовы отказал Партии Европейских Левых в делегировании наблюдателей на выборы 5 ноября. Об этом заявил один из руководителей ПЕЛ, председатель Рабочей партии Венгрии Аттила Вайнаи.
Партия Европейских Левых — это европейская политическая партия., которая объединяет еврокоммунистические, лево-зелёные и социалистические партии государств — членов и кандидатов на вступление в Евросоюз. В Европарламенте представители «Европейские левые» работают во фракции «the Left» (ранее «Объединенные европейские левые — Северные зелено — левые»). Также представители ПЕЛ представлены и в ПАСЕ.