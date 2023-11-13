09:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Помощник президента России посетил Воронежскую область
Максим Орешкин побывал на ВАСО и оценил бренды региона.
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11 ноября в Воронежской области побывал помощник президента России Максим Орешкин. Высокий гость в сопровождении губернатора посетил филиал ПАО «Ил» — ВАСО и принял участие в презентации перспективных брендов региона.
На ВАСО Максим Орешкин и Александр Гусев посмотрели центры специализации изготовления пилонов и мотогондол, а также цех окончательной сборки, оценили опытный образец самолета ИЛ-96−400М, над которым сейчас работает компания.
Затем помощник президента и глава региона побывали на Центральном рынке Воронежа, где ознакомились с уникальными брендами нашего региона: деликатесами из диких видов рыб ООО «Фосфорель», продукцией семейной кондитерской «Варина мама», ООО «Анимационная студия Воронеж» (бывш. Wizart Animation), российской маркой женской одежды из Воронежа «Merselis», современным предприятием по производству снэков ООО «Лутов снэк групп», пивоварней Brewlok, производителем твердого мыла «Эфко Косметик» и пельменной «Папин Сибиряк».
Производители смогли обратиться к руководителям с различными просьбами, касающимися ведения и продвижения бизнеса, а также ответили на их вопросы.