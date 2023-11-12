Шольц заявил, что готов в будущем говорить с Путиным

«В нынешней ситуации с ним нужно разговаривать снова и снова, что я делал в прошлом году и что буду делать в будущем», — сказал он.
При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим «решительный шаг» со стороны Москвы. По его словам, речь идет о выводе войск. Шольц добавил, что Россия сейчас к этому, «очевидно, не готова».
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета фактической ситуации и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Владимир Путин заявил позже, что если в Киеве хотят переговоры, то театральные жесты не нужны, а надо отменить декрет, запрещающий вести диалог с Россией.