07:30 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
Владимир Путин дал поручения по развитию Хабаровского края
В перечень включены проекты в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и на острове Большой Уссурийский.
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Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, состоявшегося 11 сентября 2023 года во Владивостоке. По итогам анализа поручений стало понятно, что целый их ряд глава государства дал федеральному правительству по развитию Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также инфраструктурных проектов на территории Хабаровского края.
Хабаровский край занимает отдельное место в планах руководства страны по реализации политики разворота на Восток. Уже сейчас видно, как Михаил Дегтярев привлекает средства в регион через одобрение на уровне президента своих инициатив. И тот факт, что глава государства закрепил своими поручениями еще целый ряд региональных проектов, говорит о том, что край получит новый импульс развития в сегодняшней внешнеполитической повестке.
РАЗВИВАЕМ ГОРОДА!
Одним из первых пунктов поручений стало утверждение мастер-планов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Документы утверждены до 2030 года, и теперь региональному правительству предстоит воплощать планы в жизнь.
Напомним, что мастер-план по развитию Хабаровска создавали сами жители города. Для этого были созданы общественные советы в каждом районе краевой столицы, чтобы тщательно рассмотреть все проблемы территорий и предложения хабаровчан. Окончательный вариант документа объемом в 700 страниц губернатор Михаил Дегтярев представил президенту Владимиру Путину во время ВЭФ-2023, который прошел во Владивостоке.
При этом теперь Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск должен связать скоростной поезд. Данное предложение должны рассмотреть в Правительстве России совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Но и на этом не заканчивается развитие Города юности — президент поручил рассмотреть возможность возобновления воздушных маршрутов.
В Комсомольске-на-Амуре аэропорт появился в 1934 году, через 37 лет его перенесли в поселок Хурба. Жители города могли добраться до воздушной гавани примерно за 20 минут, расстояние составляло 17 километров. Функционировал аэропорт вплоть до 2020 года, но из-за отзыва лицензии его пришлось закрыть. Теперь же жители и гости региона снова смогут пользоваться воздушным маршрутом. Владимир Путин также поручил предусмотреть реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэродрома.
Еще одно немаловажное поручение — это строительство на государственной границе России на Большом Уссурийском острове автомобильного пункта пропуска. Ранее губернатор Михаил Дегтярев уже не раз озвучивал такою идею, подкрепляя ее и дальнейшими перспективами. Например, созданием международной территории опережающего развития. Данный вопрос глава региона поднимал в мае 2023 года в Харбине на встрече с бизнесом.
ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ
Поручения президента Владимира Путина касаются и населения. Так, многие местные жители Хабаровского края нуждаются как в переселении, так и в долгожданной газификации. Например, история с ветхими домами, признанными таковыми до 1 января 2017 года, подходит к концу. Теперь же своей очереди дождались другие бараки.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что в некоторых городах Приморья и в Хабаровске стартует расселение аварийного жилья, которое таковым признали до 1 сентября 2023 года. То есть в настоящее время власти приступают к созданию графика расселения и в дальнейшем к переселению горожан. Выполнить поставленное поручение необходимо до 1 января 2030 года. До 1 июля 2024 года президенту должны предоставить соответствующий доклад. В числе ответственных за эту работу — губернатор Михаил Дегтярев.
В Хабаровске, как уточняет пресс-служба регионального правительства, расселение ветхого фонда продолжается. В благоустроенные квартиры уже переехали 4,21 тысячи человек.
Что касается газификации, то тут в первую очередь было поручено акционерному обществу «Газпром» совместно с органами исполнительной власти Хабаровского края рассмотреть возможность включения в программу развития газоснабжения и газификации Хабаровского края мероприятий по строительству газораспределительной станции № 3 в Комсомольске-на-Амуре. Данное решение в дальнейшем положительно скажется на газификации города и ближайших поселений.
Но и сама процедура продолжается. Так, было поручено газифицировать поселок Малая Хапсоль Хабаровского края до 2029 года. При этом и сам губернатор продолжает работу в этом направлении. Например, накануне, после обращения местной жительницы, удалось ускорить догазификацию в селе Богородское, которое находится в Ульчском районе.
Коснулись поручения и строительства жилья. Президент поручил до 1 февраля 2024 года рассмотреть возможность предоставления в собственность АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» земельного участка, расположенного в краевой столице в районе улицы Локомотивной, для реализации программы «Дальневосточный квартал». А насчет общественного транспорта Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительных мер поддержки производителям такой техники, а для тех, кто их приобретает, субсидии.