07:46 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
ГАИ проведет в Минске рейды — проверят водителей маршруток и автобусов
Зачастую водители данных транспортных средств нарушают правила перевозки, когда берут в салон больше пассажиров, чем можно.
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МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Профилактические мероприятия под условным названием «Автобус» пройдут в Минске с 13 по 19 ноября, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Всю неделю инспекторы будут проверять водителей маршрутных транспортных средств и автобусов при перевозке пассажиров на предмет нарушения ПДД. Во время рейдов будет применен негласный и смешанный контроль с использованием видеорегистраторов и других средств фото- и видеофиксации.
В ГАИ отмечают, что основные нарушения, которые допускают водители маршруток и автобусов, связаны со скоростным режимом (превышение максимально разрешенной скорости), нарушение правил маневрирования, проезд на красный свет, перевозка пассажиров сверх количества установленных мест, посадка и высадка вне обозначенных остановочных пунктов и так далее.
В данный момент в Беларуси готовится к подписанию проект указа об автомобильных перевозках пассажиров, который изменит рынок нерегулярных перевозок. Реформы коснутся такси, а также маршруток и автобусов, занятых на нерегулярных («чартерных») маршрутах. За незаконную предпринимательскую деятельность власти смогут конфисковывать транспортное средство — это одно из планируемых новшеств.