10:58 (мск), источник: ТАСС
Израиль заявил о нежелании управлять Газой после конфликта
Посол в Вашингтоне Майкл Герцог отметил, что Тель-Авив не собирается «оккупировать анклав или управлять им».
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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Израиль не намерен оккупировать сектор Газа после окончания конфликта и обсуждает его будущее с Соединенными Штатами. Об этом посол Израиля в США Майкл Герцог сообщил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы долго думали о том, каким может быть [статус Газы] в долгосрочной перспективе, и начали переговоры с американской администрацией по этому поводу. Наша позиция состоит в том, что палестинцы должны управлять [Газой] самостоятельно. Какую именно роль будет играть Палестинская национальная администрация (ПНА), станет ясно потом», — указал он. По словам дипломата, ПНА «в ее нынешнем виде едва ли может управлять» административным центром Палестины Рамаллой и «точно не Газой, ей нужны реформы».
Посол отметил, что израильские войска вошли в Газу «не для того, чтобы оккупировать ее или управлять ей», а для того, чтобы освободить анклав от боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. «Газа — это крупнейший террористический комплекс в мире, включающий тоннели протяженностью свыше 500 км», — утверждал Герцог.
Как сообщил посол, Израиль открыл гуманитарные коридоры в Газе, чтобы жители северной части анклава могли перебраться на юг. По его словам, такой возможностью воспользовались уже свыше 200 тыс. человек. По его мнению, это свидетельствует о том, что они «не хотят служить живым щитом для ХАМАС».
«Они не любят нас, но они также не любят ХАМАС», — подчеркнул израильский посол. Еврейское государство, указал Герцог, также начало организовывать гуманитарные паузы в отдельных районах анклава. «На четыре часа каждый день, в разных районах, в зависимости от ситуации на севере. Это очень эффективно», — отметил посол.
Герцог подтвердил, что Израиль работает над соглашением об освобождении некоторых заложников, но не знает, «насколько серьезно ХАМАС» к этому относится.