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15:08 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Воронежский депутат Госдумы выступил против еды из личинок мух

На сайте правовых актов появилось распоряжение правительства РФ, касающееся перечня сельскохозяйственной продукции.

Источник: UNSPLASH.COM

В него, наряду с привычными для россиян продуктами, внесены жиры, яйца и мука из насекомых. Перечень сельскохозяйственной продукции пополнился также пюре из мухи черная львинка, а также охлажденным и замороженными личинками этих мух.

Депутат Госдумы из Воронежа Алексей Журавлев выступил с резкой критикой выпуска продуктов из насекомых.

— Неужели в нашей стране, где, как неоднократно сообщалось, агрокомплекс сейчас на подъеме, не хватает натуральных продуктов животноводства, чтобы обеспечить продуктовую корзину россиян?

возмутился Алексей Журавлев

Вопрос о выпуске продукции из насекомых обсуждается в Госдуме уже не первый год. Например, в 2022 году, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил «поработать с ментальностью россиян» и приучить их есть насекомых.

— Требую человеческого отношения ко всем без исключения жителям страны, каждый из которых, уверен, имеет право, по крайней мере, на нормальную еду, — заявил Алексей Журавлев.

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Воронежский депутат Госдумы выступил против еды из личинок мух
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