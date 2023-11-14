Уральским чиновникам подтянут грамотность ведения соцсетей

Уральский полпред Владимир Якушев на презентации программы подчеркнул, что чиновники должны постоянно совершенствоваться в общении с гражданами в соцсетях. При этом в аппарате уральского полпреда отметили, что Минцифры России совместно с АНО «Диалог Регионы» регулярно отслеживает динамику наполнения госпабликов и рейтингуют регионы и муниципалитеты по этому показателю.
«Популярность соцсетей как средства коммуникации населения с властью с каждым днем растет. Меняются технологии и методы подачи информации. Для успешной реализации государственной политики важно эти технологии знать и умело использовать. Эффективная работа с соцсетями — один из важнейших навыков современных управленцев. Его нужно постоянно прокачивать», — приводит слова Владимира Якушева аппарат уральского полпредства.
Присутствовавшие на презентации представители Уральского филиала РАНХиГС поддержали позицию полпреда. Они отчитались, что первыми слушателями курса стали 64 человека. В основном это представители Ямало-Ненецкого автономного округа. Также есть участники из Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Им предстоит прослушать курсы длительностью 36 часов. Однако чему именно будут обучать слушателей курсов, какие недочеты в ведении соцсетей исправлять и как совершенствовать общение, представители учебного заведения не уточнили.