12:18 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Стал известен автопарк правительства Воронежской области
Чиновники правительства Воронежской области в своем автопарке имеют не менее 119 транспортных средств.
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Эти данные следуют из документа, опубликованного на сайте госзакупок в рамках заключенного контракта «Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Заказчиком выступает казенное предприятие «Автобаза управления делами Воронежской области», исполнителем — ПАО «Ингосстрах».
Итак, высшее руководство нашего региона перевозят 108 легковушек иностранного производства, одна «Лада Веста», один «Шевролет Нива», 7 микроавтобусов марки «Мерседес Бенц» и «Тойота Хайс». В «гараже» «правительства также есть трактор “Беларус-320.4М” и “Газель Некст”.
А самой популярной машиной является «Тойта Камри», ее в правительственном автопарке насчитывается 51 единица. В страховом списке можно также увидеть престижные «БМВ 750» с двигателем 408 л/с, «Дженезис G80», «Тойоту Ленд Крузер 150», «Ниссан Патрол» и другие.
Надо отметить, что 119 автомобилей, это еще не все, чем обладает «Автобаза управления делами Воронежской области». Еще на поставку пяти машин на сайте госзакупок были объявлены торги в начале ноября. Они не числятся в вышеназванном списке подлежащих страхованию ТС. Вполне вероятно, что с новенькой пятеркой будет работать другая страховая компания. Итого губернатора, региональных министров и остальной руководящий состав области возят в общей сложности 124 машины.