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12:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Носатый: военный лагерь под Кишиневом не является военной базой НАТО

Министр обороны Молдовы утверждает, что новый военный лагерь не является военной базой НАТО.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый проинспектировал ход работ по строительству под Кишиневом новой военной базы.

Глава ведомства опубликовал пост в своей соцсети, в котором перечислил основные характеристики будущей базы в поселке Бачой. Так, база предназначена для персонала Нацармии, который будет работать в этой зоне, в проект включены:

  • казармы,
  • учебные залы;
  • административные здания;
  • пищеблок;
  • ангары для военной техники;
  • склады;
  • спортзалы;
  • жилой квартал для военнослужащих️.

Министр подчеркнул, что проект строительства «не является военной базой НАТО» и что️ новый военный городок — это национальный проект, финансируемый из госбюджета, который возводится «в соответствии с международными стандартами».️

«Молдове нужна современная армия, включающая достойные условия службы и проживания военнослужащих и гражданского персонала. Надеюсь, что эта воинская часть, как и другие проекты модернизации обороны, послужит важным фактором мотивации юношей и девушек к поступлению на военную службу по контракту», — заключил Анатолие Носатый.

Ранее он сообщал, что на строительство военной базы под Кишиневом выделили 122 миллиона леев.

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