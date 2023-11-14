12:17 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Носатый: военный лагерь под Кишиневом не является военной базой НАТО
Министр обороны Молдовы утверждает, что новый военный лагерь не является военной базой НАТО.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый проинспектировал ход работ по строительству под Кишиневом новой военной базы.
Глава ведомства опубликовал пост в своей соцсети, в котором перечислил основные характеристики будущей базы в поселке Бачой. Так, база предназначена для персонала Нацармии, который будет работать в этой зоне, в проект включены:
Министр подчеркнул, что проект строительства «не является военной базой НАТО» и что️ новый военный городок — это национальный проект, финансируемый из госбюджета, который возводится «в соответствии с международными стандартами».️
«Молдове нужна современная армия, включающая достойные условия службы и проживания военнослужащих и гражданского персонала. Надеюсь, что эта воинская часть, как и другие проекты модернизации обороны, послужит важным фактором мотивации юношей и девушек к поступлению на военную службу по контракту», — заключил Анатолие Носатый.
Ранее он сообщал, что на строительство военной базы под Кишиневом выделили 122 миллиона леев.