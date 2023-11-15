00:45 (мск), источник: Lenta.Ru
Венгрию призвали отказаться от российских энергоносителей
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию перестать покупать российские энергоносители. Ее слова приводит издание Politico.
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Симсон заявила, что Венгрии следует активизировать меры по прекращению закупок российских энергоносителей, поскольку это усиливает зависимость страны от Москвы. По ее мнению, «не в интересах Венгрии продолжать эту зависимость».
«Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, она предоставляет России право манипулировать ее рынком», — отметила еврокомиссар.
Представитель Евросоюза выразила сожаление, что страна продолжила строительство атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» при поддержке России.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство ЕС требует от Будапешта не покупать российский газ. При этом организация не оказывает помощь в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей. По мнению Сийярто, руководство ЕС не имеет права диктовать Будапешту, каким образом он должен формировать свой энергетический баланс.