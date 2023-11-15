Путин встретился с представителями ЦИКа в Ново-Огарево

Президент отметил, что руководство ЦИКа предприняло все, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы. В частности, он имел в виду голосование в новых регионах. «Спасибо за смелость и верность», — поблагодарил Владимир Путин представителей избиркомов новых территорий.
Президент подчеркнул, что внутренние и внешние попытки вмешаться в избирательный процесс России будут решительно пресекаться. Также он обозначил необходимость проведения просветительской работы ЦИКа. Также он отметил, что «использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе».
«Мы еще с вами поработаем. Вы, во всяком случае, еще точно поработаете», — сказал Владимир Путин представителям избирательных комиссий.
Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. Дата выборов пока не сообщалась. Владимир Путин еще не объявил о своем решении баллотироваться. 14 ноября президент подписал поправки к закону о выборах, которые ограничивают фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также определяют порядок проведения выборов в условиях военного положения.