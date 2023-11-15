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19:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин встретился с представителями ЦИКа в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретился с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и руководителями региональных избиркомов. В резиденции Ново-Огарево в честь 30-летия избирательной системы РФ президент вручил правительственные награды. Их получили в том числе глава ЦИКа Элла Памфилова и представители избирательных комиссий из Донецкой народной республики (ДНР). Госпожа Памфилова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Источник: РИА "Новости"

Президент отметил, что руководство ЦИКа предприняло все, чтобы избирательная система России ответила на все вызовы. В частности, он имел в виду голосование в новых регионах. «Спасибо за смелость и верность», — поблагодарил Владимир Путин представителей избиркомов новых территорий.

Люди на выборах в новых регионах, голосовавшие под обстрелами, показали пример всем, как надо работать и добиваться результата.

Владимир Путин
президент России

Президент подчеркнул, что внутренние и внешние попытки вмешаться в избирательный процесс России будут решительно пресекаться. Также он обозначил необходимость проведения просветительской работы ЦИКа. Также он отметил, что «использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе».

«Мы еще с вами поработаем. Вы, во всяком случае, еще точно поработаете», — сказал Владимир Путин представителям избирательных комиссий.

Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. Дата выборов пока не сообщалась. Владимир Путин еще не объявил о своем решении баллотироваться. 14 ноября президент подписал поправки к закону о выборах, которые ограничивают фото- и видеосъемку на избирательных участках, а также определяют порядок проведения выборов в условиях военного положения.

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Александра Горошилова

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