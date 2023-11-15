19:31 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Все «Пираньи» в сборе: в Молдову прибыла последняя партия бронетранспортеров из Германии
Молдова получила оставшуюся часть из партии немецких бронетранспортеров.
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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В Молдову прибыла последняя партия бронетранспортеров «Пиранья» (Piranha-3 H), они входят в комплект из 19 боевых машин, подаренных Нацармии в начале нынешнего года правительством Федеративной Республики Германия.
Первая партия «Пираний», состоявшая из трех машин, прибыла в Молдову в январе. Еще по три поступили в середине февраля и в конце апреля.
Техника предоставляется Молдове в рамках программы по модернизации Национальной армии на основании соглашения, подписанного между Министерством обороны и германской стороной в октябре 2021 года.
Бронемашины будут использоваться в процессе подготовки военнослужащих, направляющихся в международные миротворческие миссии.