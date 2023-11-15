Литовский депутат предложил закрыть еще больше КПП на границе с Беларусью

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Один из литовских депутатов предложил рассмотреть возможность закрытия еще нескольких КПП на границе с Беларусью якобы с целью поставить барьер на пути контрабанды, сообщает агентство ELTA в среду.
В частности, такую инициативу озвучил председатель комитета сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге.
«Давайте сформулируем пару предложений: оценить возможность закрытия контрольно-пограничных пунктов, через которые в Литву поступают большие потоки контрабанды», — сказал он на заседании комитета.
Кроме того, Линге заявил, что нужно выяснить, не нуждаются ли те КПП, где недостаточно осуществляется контроль, в дополнительных финансах для приобретения нового оборудования.
В заседании комитета также участвовал замглавы литовского МВД Виталиюс Дмитриевас. Он констатировал, что установка забора на границе с Беларусью затруднила «доставку контрабанды».