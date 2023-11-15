Главное
Главные новости к вечеру 15 ноября
20:29 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Литовский депутат предложил закрыть еще больше КПП на границе с Беларусью

Летом этого года власти Литвы приостановили работу двух погранпунктов на границе с Беларусью, сославшись на угрозу нацбезопасности, на этот раз литовский депутат заявил о проблемах с контрабандой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Один из литовских депутатов предложил рассмотреть возможность закрытия еще нескольких КПП на границе с Беларусью якобы с целью поставить барьер на пути контрабанды, сообщает агентство ELTA в среду.

В частности, такую инициативу озвучил председатель комитета сейма Литвы по бюджету и финансам Миндаугас Линге.

«Давайте сформулируем пару предложений: оценить возможность закрытия контрольно-пограничных пунктов, через которые в Литву поступают большие потоки контрабанды», — сказал он на заседании комитета.

Кроме того, Линге заявил, что нужно выяснить, не нуждаются ли те КПП, где недостаточно осуществляется контроль, в дополнительных финансах для приобретения нового оборудования.

В заседании комитета также участвовал замглавы литовского МВД Виталиюс Дмитриевас. Он констатировал, что установка забора на границе с Беларусью затруднила «доставку контрабанды».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пашинян: Армения не готовит почву для выхода из ОДКБ
Самые мощные армии на Ближнем Востоке: на параде и в бою
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта