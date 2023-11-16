07:40 (мск), источник: Комсомольская правда
Хоценко обсудил проект Северного обхода Омска с вице-президентом Газпромбанка
Стороны обсудили ход реализации важнейших инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства.
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил проект строительства Северного обхода Омска с первым вице-президентом Газпромбанка Павлом Бруссером. В ходе встречи стороны обсудили ход реализации и других инфраструктурных проектов на территории региона в рамках государственно-частного партнерства.
— Обсудили вопросы нашего взаимодействия при реализации ряда проектов на территории Омской области. В частности, участие банка в финансировании инфраструктурных проектов, сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства и инвестиционные планы в различных направлениях и отраслях, — прокомментировал итоги встречи Виталий Хоценко.
Глава региона заявил, что уверен, что ресурсы Газпромбанка будут способствовать появлению на карте Омской области новых масштабных объектов.
Напомним, строительство Северного обхода Омска по концессионному соглашению должно стартовать в 2024 году.