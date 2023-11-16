10:48 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
МВД обратилось к казахстанцам
В Казахстане с начала 2023 года за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников возбуждено порядка 100 уголовных дел, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В связи с этим Министерство внутренних дел РК обратилось к казахстанцам с призывом.
По данным МВД РК, к административной ответственности привлечено 119 человек, наложено штрафов на сумму более 9,5 млн тенге. Выявлено более 600 кубометров незаконно заготовленного леса.
К примеру, в Кызылорде зафиксированы факты незаконной порубки саксаула. Полицейские задержали жителя, перевозящего срубленные краснокнижные деревья. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».
В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной порубки 19 кубометров лиственницы. Сумма нанесенного ущерба составила свыше 1,3 млн тенге.
Также еще один яркий пример — недавнее задержание в Жетысуской области, где браконьеры пытались реализовать порядка тысячи свежеспиленных деревьев.
По указанным фактам начато досудебное расследование по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба».
В связи с значительными ущербами и уничтожением природных ресурсов полицейскими проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» с привлечением дополнительных сил и средств по данному направлению.
В ходе операции стражи порядка совместно с органами по охране окружающей среды проверяют особо охраняемые территории, заповедники и национальные парки.
В конце июня 2023 года в социальных сетях активно обсуждали вырубку деревьев на территории школы в селе Карабулак Ескельдинского района Жетысуской области. Власти утверждали, что все по закону. Полиция начала проверку. Подробнее здесь.