10:41 (мск), источник: АиФ Омск
«Единая Россия» осудила высказывание депутата омского горсовета о банях
Представитель партии подчеркнул, что подобные слова недопустимы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Единая Россия» осудила высказывание спикера омского горсовета Алексея Провозина о муниципальных банях. Ситуацию прокомментировал член регионального политсовета партии председатель городского совета Владимир Корбут.
На одном из заседаний Провозин назвал муниципальные бани с льготным тарифом анахронизмом и добавил: «Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!».
Корбут отметил, что депутат должен, в первую очередь, выражать мнение избирателей, а не свое собственное. Председатель пообещал разъяснить Провозину социальную значимость муниципальных бань и важность из сохранения для нужд особого периода. Он отметил, что ещё на заседании коллеги не поддержали мнение депутата.
«Подобные одиозные высказывания для депутата недопустимы и должны быть исключены», — подытожил Владимир Корбут.