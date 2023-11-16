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10:41 (мск), источник: АиФ Омск

«Единая Россия» осудила высказывание депутата омского горсовета о банях

Представитель партии подчеркнул, что подобные слова недопустимы.

«Единая Россия» осудила высказывание спикера омского горсовета Алексея Провозина о муниципальных банях. Ситуацию прокомментировал член регионального политсовета партии председатель городского совета Владимир Корбут.

На одном из заседаний Провозин назвал муниципальные бани с льготным тарифом анахронизмом и добавил: «Есть денежки — есть девушки, а если нету денежек — нету девушек!».

Корбут отметил, что депутат должен, в первую очередь, выражать мнение избирателей, а не свое собственное. Председатель пообещал разъяснить Провозину социальную значимость муниципальных бань и важность из сохранения для нужд особого периода. Он отметил, что ещё на заседании коллеги не поддержали мнение депутата.

«Подобные одиозные высказывания для депутата недопустимы и должны быть исключены», — подытожил Владимир Корбут.

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