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11:18 (мск), источник: ТАСС

Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Пьер де Голль — внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля рассматривает для себя возможность получить российское гражданство. Об этом он заявил ТАСС на полях Форума объединенных культур, который 16—18 ноября проходит в Санкт-Петербурге.

Источник: AP 2023

«Да, точно так», — сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — добавил он.

«Ваша страна предлагает большие возможности, — продолжил де Голль. — Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух».

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

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