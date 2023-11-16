Внук Шарля де Голля планирует получить гражданство РФ

«Да, точно так», — сказал де Голль, отвечая на соответствующий вопрос. «Для меня было бы честью получить российское гражданство», — добавил он.
«Ваша страна предлагает большие возможности, — продолжил де Голль. — Я люблю вашу глубокую и мощную культуру, интеллект и русский дух».
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.