Посольство РФ заявило, что сопротивление претензиям США в мире нарастает

«Вашингтону необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале посольства.
В дипломатической миссии подтвердили, что «обратили внимание на очередные деструктивные решения администрации США по усилению санкционного давления на Россию» и дружественно настроенные к ней государства. «Симптоматично, что американские власти объявили о новых рестрикциях 16 ноября. Именно в этот день исполнилось 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США», — отметили в посольстве.
Как там напомнили, «в истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений». «Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью “стратегическое поражение” России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене», — подчеркнули в посольстве.
«США упорно пытаются задействовать против нас весь санкционный арсенал», — констатировали в дипмиссии. «Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях. В частности, речь о стремлении администрации перекроить глобальную энергетическую карту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде “ценовых потолков” на наше сырье», — добавили в посольстве.