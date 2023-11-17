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04:10 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ заявило, что сопротивление претензиям США в мире нарастает

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Претензии США «на руководство всей планетой» вызывают все большее сопротивление мирового большинства, Вашингтону пора осознать тщетность размахивания санкционной дубиной и начать усмирять свои амбиции, чтобы встроиться в новую полицентричную систему международных отношений. Об этом заявило посольство России в США, комментируя в четверг очередное расширение Вашингтоном санкций в отношении Москвы.

Источник: AP 2023

«Вашингтону необходимо, наконец, осознать тщетность размахивания санкционной дубинкой и попыток надломить Россию. Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Американские претензии на руководство всей планетой вызывают возрастающее сопротивление мирового большинства. Чем раньше местные правящие круги усмирят свои амбиции, откажутся от методов экономического и политического диктата, тем проще им будет встроиться в формирующуюся полицентричную систему международных отношений», — говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале посольства.

В дипломатической миссии подтвердили, что «обратили внимание на очередные деструктивные решения администрации США по усилению санкционного давления на Россию» и дружественно настроенные к ней государства. «Симптоматично, что американские власти объявили о новых рестрикциях 16 ноября. Именно в этот день исполнилось 90 лет со дня установления дипломатических отношений между СССР и США», — отметили в посольстве.

Как там напомнили, «в истории взаимодействия двух держав были взлеты и падения, конфронтация и разрядка, братство по оружию и гонка вооружений». «Периоды нормального диалога приносили только пользу народам обеих стран и интересам глобальной безопасности. Однако нынешние времена характеризуются откровенной агрессией со стороны Вашингтона, который провозгласил целью “стратегическое поражение” России. Ставка делается на истощение отечественной экономики, разжигание протестных настроений и демонизацию Москвы на международной арене», — подчеркнули в посольстве.

«США упорно пытаются задействовать против нас весь санкционный арсенал», — констатировали в дипмиссии. «Ограничения множатся как под надуманными предлогами о необходимости противостоять российскому влиянию в различных уголках мира, так и в сугубо корыстных целях. В частности, речь о стремлении администрации перекроить глобальную энергетическую карту при помощи нелегитимных антирыночных инициатив вроде “ценовых потолков” на наше сырье», — добавили в посольстве.

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