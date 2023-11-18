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Палестино-израильский конфликт
15:03 (мск), источник: Известия

Пашинян заявил о договоренности по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Армения и Азербайджан смогли договориться об основных принципах мирного договора. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи, которое транслировалось в YouTube.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе», — сказал он.

Кроме того, Пашинян добавил, что Азербайджан и Армения часто говорят на разных дипломатических языках и не всегда понимают друг друга. По мнению Пашиняна, причинами такого стали «царящая десятилетиями атмосфера ненависти и подозрения в том, что под конструктивными заявлениями скрываются плохие намерения», многолетний конфликт и многое другое.

«Нам непонятен последовательный подход Азербайджана к удержанию десятков пленных, хотя мы давно предлагали решить эту проблему по формуле, соответствующей мирной повестке дня, — “всех на всех”», — добавил премьер-министр.

До этого, 10 ноября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что власти страны готовы к переговорам и подписанию мирного договора с Азербайджаном. Он также указал, что в данном контексте является важным, чтобы граница между Арменией и Азербайджаном была уточнена.

Ранее, 23 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

Декларацию о признании границ Азербайджана Пашинян подписал 5 октября. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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