00:38 (мск), источник: ТАСС

Австрия считает, что Евросоюз смотрит на Украину сквозь розовые очки

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. Евросоюз смотрит на вопрос вступления Украины в состав сообщества через розовые очки, в то время как к странам Западных Балкан в Брюсселе относятся слишком строго. Такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Я немного недоволен тем, как сейчас развиваются события. У меня такое ощущение, что на Балканы смотрят через увеличительное стекло, а на Украину — через розовые очки. Безусловно, на европейском уровне будут вестись активные дискуссии. Я бы ожидал, что к Боснии и Герцеговине будут применяться те же стандарты, что и к Украине», — подчеркнул глава австрийской дипломатии.

«Я хочу, чтобы Украина была в ЕС, но это не должно быть классическое полноправное членство сразу же», — отметил Шалленберг. По его словам, страны, которые Евросоюз «хочет привязать к себе по геостратегическим причинам», не должны сразу участвовать во всех разделах общего свода законов и всех сферах внутреннего рынка объединения.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

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