Правительство утвердило план развития Жанатаса до 2027 года

План разработан для обеспечения устойчивого развития региона и включает в себя 75 мероприятий общей стоимостью 652,3 млрд. тенге. В том числе 3,9 млрд. тенге из республиканского бюджета, 7,1 млрд. тенге из местного бюджета, и 641 млрд из других источников.
Основная поддержка, в размере 640 миллиарда тенге, будет направлена на укрепление реального сектора экономики, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской деятельности.
Эти инвестиции будут использованы для реализации разнообразных проектов, таких как второй этап строительства химического комплекса ТОО «Еврохим-Каратау» с созданием 500 рабочих мест, строительство ветровой электростанции «Сарысу» (создание 20 рабочих мест), строительство завода кальцинированной соды ТОО «QazaqSoda», открытие птицефабрики и овощехранилища.
Планируется провести капитальный ремонт четырех школ, открытие спортивных и тренировочных площадок, благоустройство дворов и общественных территорий, а также реконструкция инженерных сетей и коммуникаций.
Для улучшения экологической обстановки запланирована установка мусоросортировочного комплекса, помимо этого, будут посажены деревья и кустарники.
Для увеличения занятости, предусмотрено обучение безработных в учебных организациях по заявкам работодателей и организация молодежной практики для выпускников образовательных учреждений.
В рамках блока по планированию городской среды предусмотрено создание дизайн-кода для Жанатаса.
Жанатас является одним из небольших удаленных моногородов, с градообразующими предприятиями ТОО «Казфосфат» (ГОК «Каратау») и ТОО «Еврохим». Основным направлением деятельности города является добыча фосфоритов.