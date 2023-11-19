14:17 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Узбекистан будет бороться с песчаными и пыльными бурями вместе с Коалицией ООН
Сотрудничество включает разработку конкретных методологий и проведение научных исследований.
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Вопросы обмена опытом, а также проведения совместных научных исследований в регионах Узбекистана с повышенным риском песчаных и пыльных бурь (ППБ) обсудили министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и председатель Коалиции ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями Ферас Зиадат, сообщает Минэкологии РУз.
Встреча прошла в рамках 21-ой сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по опустыниванию (CRIC-21) в Самарканде.
«Было отмечено, что песчано-пыльные бури, наблюдаемые в весенне-осенний период в Бухарской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях в результате иранского и афганского ветров, наносят вред здоровью населения и животному миру», — говорится в сообщении.
В свою очередь, председатель Коалиции ООН подчеркнул, что пыльные и песчаные бури представляют собой трансграничную проблему, которая приобретает все большее значение. Их негативные последствия, в частности, затрагивают фермеров, а также тех людей, чьи средства к существованию напрямую зависят от природных ресурсов и сельского хозяйства, особенно в засушливых регионах.
Для снижения воздействия ППБ стороны достигли соглашения о разработке конкретных методологий, проведении научных исследований и реализации важных стратегических направлений в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Коалицией ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями.
Еще одна достигнутая в ходе встречи договоренность касается участия делегации ФАО и Коалиции ООН по борьбе с песчаными и пыльными бурями в 14-ом заседании Конференции Сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных (CMS COP-14), которая состоится
В Узбекистане обсудят сохранение мигрирующих видов диких животных.
Напомним, что инициативу проведения Самаркандского международного климатического форума в 2024 году выдвинул Шавкат Мирзиеев в рамках третьего Международного форума «Один пояс, один путь» в Пекине, в октябре текущего года. Глава Узбекистана выразил надежду, что этот форум станет практическим шагом в создании «Самаркандского диалога во имя будущего» для поиска ответов на глобальные угрозы устойчивого развития.