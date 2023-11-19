Назло врагам: В Молдове восстанавливают уникальные пушки, объявлен сбор средств на благое дело

В Молдове волонтеры решили восстановить еще два памятника Великой Отечественной войны.
«В День артиллерии и ракетных войск мы решили дать старт необычному сбору», — сообщил в соцсетях Алексей Петрович, глава Национального Комитета «Победа».
Уже третий год наше доблестное Министерство обороны не может привести в порядок и восстановить два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны, обнаруженные поисковиками в районе Штефан Водэ. Причина: отсутствие финансовых средств (бюджет Министерства обороны на 2023 год составил 1,7 млрд леев).
По нашим данным, для восстановления легендарных пушек (очистка от ржавчины, покраска, установка утерянных колес) и их последующей установки в качестве памятников павшим героям-освободителям необходима сумма в размере 10 тысяч леев.
Мы предлагаем помочь нашей горячо любимой армии исполнить свой долг перед павшими и собрать эти средства всем миром.
Сохраним нашу историю, вопреки всем тем, кто пытается её переписать.
Перечислить средства можно на банковскую карту — 4028 1202 5394 8331 получатель Alexei Petrovici.
Пушки были найдены в Штефан-Водэ.