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14:31 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Назло врагам: В Молдове восстанавливают уникальные пушки, объявлен сбор средств на благое дело

Минобороны Молдовы третий год жалуется, что бюджета армии на восстановительные работы не хватает — за дело взялись волонтеры.

Источник: t.me/soldat_pobedi

В Молдове волонтеры решили восстановить еще два памятника Великой Отечественной войны.

«В День артиллерии и ракетных войск мы решили дать старт необычному сбору», — сообщил в соцсетях Алексей Петрович, глава Национального Комитета «Победа».

Уже третий год наше доблестное Министерство обороны не может привести в порядок и восстановить два артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны, обнаруженные поисковиками в районе Штефан Водэ. Причина: отсутствие финансовых средств (бюджет Министерства обороны на 2023 год составил 1,7 млрд леев).

По нашим данным, для восстановления легендарных пушек (очистка от ржавчины, покраска, установка утерянных колес) и их последующей установки в качестве памятников павшим героям-освободителям необходима сумма в размере 10 тысяч леев.

Мы предлагаем помочь нашей горячо любимой армии исполнить свой долг перед павшими и собрать эти средства всем миром.

Сохраним нашу историю, вопреки всем тем, кто пытается её переписать.

Перечислить средства можно на банковскую карту — 4028 1202 5394 8331 получатель Alexei Petrovici.

Пушки были найдены в Штефан-Водэ.

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