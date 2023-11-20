10:28 (мск), источник: Om1.ru
Последствия урагана в Новосибирске прокомментировал мэр Локоть
Было зафиксировано 41 обращение от жителей.
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Мэр Анатолий Локоть прокомментировал последствия сильного ветра в Новосибирске, который обрушился на город вчера, 19 ноября. На оперативном совещании в правительстве региона Анатолий Локоть сообщил, что основной удар пришёлся на Ленинский район, но в целом «обошлись минимально».
«Зафиксировано было 41 обращение. В основном это обращения, связанные с упавшими деревьями и ветками. Девять обрывов электропередач, пять линий освещения, повреждено четыре павильона», — отметил глава города.
Все вопросы с электроснабжением и с движением общественного транспорта на сегодняшнее утро уже устранены. Остановочные павильоны восстановили частично. Также Анатолий Локоть добавил, что пострадавших из-за урагана в Новосибирске не было.