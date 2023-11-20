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10:06 (мск), источник: Татарстан 24

Путин объявил благодарность министру молодежи РТ

Личный вклад министра отмечается в установлении и развитии интеграционного сотрудничества с новыми регионами.

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность министру по делам молодежи Татарстана Ринату Садыкову за его вклад в организацию и проведение гуманитарных миссий в условиях спецоперации на территории Донбасса.

Личный вклад министра отмечается в установлении и развитии интеграционного сотрудничества с новыми регионами, особенно в организации отдыха детей из ЛНР пребывающих в детских лагерях Татарстана, а также в координации работы по обеспечению спецоборудованием и обмундированием бойцов СВО.

Молодежные организации Татарстана такие, как движение «Форпост», «Молодая гвардия Единой России» в Татарстане, студенческие отряды и Всероссийский студенческий корпус спасателей Татарстана, активно участвуют в гуманитарных миссиях на территории новых регионов.

Ранее мы писали, что на 2024−2026 годы Татарстан на финансирование новой госпрограммы по работе с молодежью выделит 17,1 млрд руб. Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова рассказала, на что нацелена эта госпрограмма.

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