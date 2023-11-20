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11:43 (мск), источник: ТАСС

Остин обсудит в Киеве вопрос поддержки ВСУ для ведения боев зимой

Пентагон указывает, что министр обороны в ходе визита «подчеркнет неизменную приверженность США оказанию Украине помощи в обеспечении безопасности».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин намерен обсудить с руководством Украины вопрос стратегического партнерства в сфере безопасности и обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточными вооружениями и техникой для ведения боевых действий зимой. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Во время своего визита министр Остин проведет обсуждения на высоком уровне с руководством Украины. В ходе обсуждений они уделят основное внимание дальнейшему укреплению стратегического партнерства Соединенных Штатов и Украины, в том числе обеспечению Вооруженных сил Украины необходимыми возможностями для ведения боевых действий как в зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Пентагон указывает, что Остин в ходе визита «подчеркнет неизменную приверженность США оказанию Украине помощи в обеспечении безопасности», а также обсудит «представление о будущем украинских вооруженных сил». Ведомство отдельно сообщает, что глава Пентагона на текущей неделе проведет 17-е заседание контактной группы по Украине в онлайн-формате, во встрече примут участие представители около 50 стран.

В понедельник министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев для встреч с украинским руководством. О его визите заранее не сообщалось.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Киеву. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

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