12:23 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко: нужно думать о будущем Армении и Азербайджана
Белорусские власти считают, что болевые точки на постсоветском пространстве уходят в прошлое и ситуация в регионе успокаивается.
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МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Проблемы на постсоветском пространстве накапливались не год и не два, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости во время встречи с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
По его словам, сейчас ОДКБ предстоит провести итоговую сессию. Белорусская сторона серьезно готовится к данному мероприятию. Сессия Совета коллективной безопасности состоится 23 ноября.
Александр Лукашенко обратил внимание, что постсоветское пространство проходит непростой период, который ознаменовался конфликтами, в том числе, в зоне ответственности ОДКБ.
«Но мы к этому готовы, и я надеюсь, что данное мероприятие в рамках военно-политической организации в Минске будет как раз способствовать наращиванию наших усилий по обороне и безопасности членов ОДКБ», — считает он.
После чего напомнил, что в центральноазиатском регионе удалось уладить конфликтную ситуацию между Душанбе и Бишкеком. Завершилось противостояние Баку и Еревана.
«Надо думать о будущем — как устраивать там жизнь двух государств», — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
По его мнению, подобные проблемы копились не один год. Это старые болевые точки. Причем здесь наблюдается и позитивная ситуация, которая пришлась на председательство Минска в ОДКБ.
«На этот период пришлись вот эти хорошие шаги, пришелся такой момент, движение, тренд к успокоению ситуации на постсоветском пространстве. Еще раз подчеркиваю, в зоне ответственности ОДКБ. Потому что и Армения, и Кыргызстан являются членами ОДКБ», — подытожил белорусский лидер.