Могла стать министром обороны. 25 лет назад убили Галину Старовойтову

О том, чем запомнилась Старовойтова современникам и о причинах убийства — в материале spb.aif.ru.
Галина Старовойтова родилась в 1948 году в Челябинске, в двухлетнем возрасте с семьёй переехала в Ленинград. После окончания школы поступила в Ленинградский Военно-механический институт, но не окончила его и перевелась на психологический факультет.
Работала инженером-социологом, научным сотрудником, как этнопсихолог принимала участие в экспедициях в Абхазию и Нагорный Карабах, досконально изучила эти регионы.
Во время межнациональных конфликтов на стыке конца 80-начала 90-х Галина Старовойтова написала письмо в поддержку армянского народа. Позже Армения предложила ей представлять интересы республики на Съезде народных депутатов СССР. Старовойтова выиграла выборы, обойдя четырёх мужчин и получила три четверти голосов.
В 1990 году ее выбрали народным депутатом РСФСР от Ленинграда, и с этого времени началась её политическая карьера.
В 1991 году Старовойтову назначили советником президента Бориса Ельцина по вопросам межнациональных отношений. Она сотрудничала с академиками Андреем Сахаровым и Дмитрием Лихачевым по вопросам защиты прав человека, стала одним из составителей Конституции РФ. В 1992 году она внесла в Верховный Совет знаменитый проект закона о люстрации — «О запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима», который так и не был принят.
Во время чеченского конфликта убеждала Ельцина встретиться с Дудаевым и остановить войну, пойти мирным путём. Одно время кандидатура Старовойтовой даже рассматривалась на должность министра обороны. Но она лишилась поста советника, так и не получив должности министра.
В 1994 году политик стала сопредседателем партии «Демократическая Россия», а в 1995 году её избрали депутатом Госдумы РФ от Петербурга. В 1996 году она стала первой женщиной, заявившей о желании баллотироваться в президенты РФ. Однако часть подписей в её поддержку признали недействительными и позже отказали в регистрации.
В последний год жизни она вместе коллегами по объединению «Северная столица» готовилась к декабрьским выборам в Заксобрание Петербурга.
Киллеры подкараулили Старовойтову и её помощника Руслана Линькова 20 ноября 1998 года на лестничной клетке и расстреляли из автоматов. Линькову чудом удалось выжить, но саму Старовойтову добили контрольным выстрелом в голову.
Расследованием убийства занялось ФСБ. Завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного и общественного деятеля в целях прекращения его государственной и иной политической деятельности». Следствие шло несколько лет, выдвигались разные версии: от ограбления до политических мотивов.
Лишь в 2005 году были осуждены восемь предполагаемых исполнителей преступления. В их числе организатор убийства Юрий Колчин и киллер Виталий Акишин. Оказавшись за решёткой, Колчин назвал заказчика убийства — коллегу Старовойтовой по российскому парламенту, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко.
Глущенко знали в Петербурге под прозвищем «Миша Хохол». До прихода в политику он был профессиональным спортсменом, занимался боксом. Также он был судим за изнасилование, проходил курс принудительного обследования в психиатрической больнице, его задерживали за незаконное хранение оружия. Он также числился одним из лидеров тамбовской ОПГ. Несмотря на такую биографию, в 1995 году его избрали депутатом Госдумы от ЛДПР.
В 2009 году Глущенко арестовали. На суде он убеждал всех, что и сам выполнял заказ, поступивший от лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина. По его словам, Старовойтова мешала тому контролировать петербургский парламент. В 2015 году Октябрьским районным судом Глущенко был признан виновным в организации убийства и приговорён к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В 2021 году Глущенко, отсидев две трети срока, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Однако Дзержинский районный суд Петербурга отказал в УДО.
В январе 2023 года Глущенко вновь попросил прекратить судебное разбирательство в связи с истечением сроков давности. Но Приморский районный суд Северной столицы снова отказал экс-депутату.
«Суд указал, что применение сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом, если суд не сочтёт возможным такое лицо освободить», — пояснили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
…На Никольском кладбище Петебурга 20 ноября отслужили панихиду по Галине Старовойтовой, вечер памяти начнется в Интерьерном театре (Невский проспект, 104) в 17 часов.
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