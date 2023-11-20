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15:46 (мск), источник: ТАСС

Захарова назвала нацистским высказывание спикера Рады о русских нацменьшинствах

Руслан Стефанчук ранее заявил, что никаких русских нацменьшинств на Украине «нет и не может быть», а их права «должны быть ущемлены».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нацистскими слова спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о том, что в республике «не может быть» русских нацменьшинств.

Захарова привела слова Стефанчука, который заявил, что никаких русских нацменьшинств на Украине «нет и не может быть», а их права «должны быть ущемлены». «Нацисты 21 века», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

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