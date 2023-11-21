Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для [украинского президента Владимира] Зеленского заокеанскими “благодетелями”, — отметил дипломат. Его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США. По словам Антонова, положение в украинской власти и на фронте — на грани полного коллапса.
Он обратил внимание на то, что о «смертоносном подарке» Пентагон объявил в канун 10-летия «евромайдана». «Трагический символизм “благотворительности” Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще в игре и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от “проекта Украина”, — подчеркнул Антонов.
«Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно», — сказал посол.
Он добавил, что любые поставки западных вооружений в постсоветское государство являются «продлением агонии обанкротившегося киевского режима».
Пентагон ранее объявил о выделении Вашингтоном Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $100 млн. В него вошли противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.