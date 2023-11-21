Главное
Спецоперация на Украине
05:30 (мск), источник: ТАСС

Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Очередной пакет военной помощи Соединенных Штатов Киеву стал успокоительной пилюлей для украинской власти, которая находится на грани полного коллапса. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для [украинского президента Владимира] Зеленского заокеанскими “благодетелями”, — отметил дипломат. Его комментарий опубликован в Telegram-канале российского посольства в США. По словам Антонова, положение в украинской власти и на фронте — на грани полного коллапса.

Он обратил внимание на то, что о «смертоносном подарке» Пентагон объявил в канун 10-летия «евромайдана». «Трагический символизм “благотворительности” Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще в игре и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от “проекта Украина”, — подчеркнул Антонов.

«Важно, чтобы на Западе уяснили: Россию, ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности, победить на поле боя невозможно», — сказал посол.

Он добавил, что любые поставки западных вооружений в постсоветское государство являются «продлением агонии обанкротившегося киевского режима».

Пентагон ранее объявил о выделении Вашингтоном Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $100 млн. В него вошли противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Моя должность привлекла повышенное внимание к семье, что мешает нормальной жизни"
Почему Мавзолей Ленина такой формы?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия