07:43 (мск), источник: Комсомольская правда
Виталий Хоценко рассказал, когда будет назначен глава омского минтранса
Сейчас ведомством руководит первый замминистра Дмитрий Пестряков.
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Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, когда будет назначен министр транспорта и дорожного хозяйства.
Ранее региональный минтранс возглавлял Динар Курманов. Он был назначен накануне зампредом правительства Омской области. Сейчас министерством в статусе исполняющего обязанности руководит первый замминистра Дмитрий Пестряков.
— У нас есть ещё несколько вакансий — это минтранс, где первый заместитель исполняет обязанности министра, и два управления — госстройнадзора и лесного хозяйства. Идёт процедура досогласования кандидатур, как только она завершится, мы проведём назначения, — рассказал Хоценко.
Отметим, теперь в региональный кабмин входят только зампреды правительства Омской области с правом голоса.