10:11 (мск), источник: Нижегородская правда
В России предложили давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков
Это нововведение будет способствовать укреплению отношений внутри семьи.
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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести в Трудовой кодекс норму о пятидневном отпуске для работающих граждан по случаю рождения внуков. Об этом сообщает RT.
В обращении на имя главы Минтруда Антона Котякова законодатель отметила, что, в соответствии с законодательством, в определённых случаях работодатели обязаны по письменному заявлению предоставлять работнику отпуск до пяти календарных дней. Среди прочего к таким случаям относится и рождение ребёнка.
Лантратова подчеркнула, что необходимость этого права обусловлена тем, что в первые дни после рождения ребёнка родителям нужно время для адаптации к новым условиям. И в этот период для семьи также критически важна помощь и поддержка со стороны близких. Традиционно в России старшие родственники помогают молодым членам семьи в деле воспитания детей.
С учётом этого Лантрапова предлагает рассмотреть целесообразность введения для работников права на отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней в случаях рождения у них внуков.
Законодатель добавила, что данное нововведение будет способствовать укреплению отношений внутри семьи, поскольку даст возможность работающим бабушкам и дедушкам участвовать в таком значимом событии для семьи, как рождение ребёнка, оказать помощь в первичной организации быта семьи с новорождённым.