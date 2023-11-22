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08:51 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Башкирия заключит с ЛНР и ДНР двусторонние соглашения

Госсобрание — Курултай Башкирии заключит двусторонние соглашения с народным советом Луганской Народной Республики и народным советом Донецкой Народной Республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщает пресс-служба Курултая. Документы планируется подписать до конца этого года.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что республика нацелена на развитие деловых и дружеских контактов с Донецкой и Луганской народными республиками.

«На сегодня предварительные договоренности достигнуты, тексты документов согласованы. Будем обмениваться опытом, развивать информационное взаимодействие и совместно работать над совершенствованием законодательства и законотворческого процесса. Планируем обмен делегациями, стажировки, создание совместных рабочих групп, проведение совместных мероприятий, обмен аналитическими, методическими и другими материалами», — добавил спикер парламента.

Константин Толкачев уверен, что Башкирия сможет помочь новым субъектам РФ в их скорейшей интеграции в правовое поле страны.

«Аналогичную работу мы уже проводили после вхождения в состав России Республики Крым. Тогда депутаты Крыма обратились к нам за содействием и вместе мы проделали огромную работу: были проанализированы все действовавшие на тот момент законодательные акты и выработаны предложения по их адаптации к российским принципам и стандартам», — добавил Константин Толкачев.

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