Башкирия заключит с ЛНР и ДНР двусторонние соглашения

Об этом сообщает пресс-служба Курултая. Документы планируется подписать до конца этого года.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что республика нацелена на развитие деловых и дружеских контактов с Донецкой и Луганской народными республиками.
«На сегодня предварительные договоренности достигнуты, тексты документов согласованы. Будем обмениваться опытом, развивать информационное взаимодействие и совместно работать над совершенствованием законодательства и законотворческого процесса. Планируем обмен делегациями, стажировки, создание совместных рабочих групп, проведение совместных мероприятий, обмен аналитическими, методическими и другими материалами», — добавил спикер парламента.
Константин Толкачев уверен, что Башкирия сможет помочь новым субъектам РФ в их скорейшей интеграции в правовое поле страны.
«Аналогичную работу мы уже проводили после вхождения в состав России Республики Крым. Тогда депутаты Крыма обратились к нам за содействием и вместе мы проделали огромную работу: были проанализированы все действовавшие на тот момент законодательные акты и выработаны предложения по их адаптации к российским принципам и стандартам», — добавил Константин Толкачев.