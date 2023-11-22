11:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Лучшие добровольцы России: кто такие «Тигры», рвущие врага в зоне СВО
Губернатор Приморья наградил членов отряда «Тигр» за храбрость.
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 22 ноября вручил награды «За храбрость» и «Участнику СВО. Отряд “Тигр”» бойцам добровольческого одноименного подразделения. Более 40 человек вернулись домой с театра боевых действий и принимали поздравления в расположении морпехов Тихоокеанского флота.
Добровольцы неоднократно вставали плечом к плечу с дальневосточными морпехами «на передке» в качестве усиления. Сформированное летом 2022 года подразделение из 240 человек неоднократно проявляло себя и провело несколько крупных рекрутских наборов. В июле 2023 года министерство обороны России признало «Тигр» лучшим добровольческим подразделением России.
Более сотни участников подразделения уже имеют заслуженные боевые награды. Минимум трое удостоены звания «Герой Приморья».
В этот раз Олег Кожемяко заявил, что в регионе прикладывают максимум усилий для адаптации вернувшихся бойцов и отметил, что скоро льготы будут распространяться и на добровольцев.
«Вы честно отслужили на передовой, отдали Родине все, что планировали, не отступили, не бросили товарищей. Еще раз подтвердили высокое звание отряда “Тигр”. Это большая честь для приморцев, а ваше возвращение — радость для близких», — добавил губернатор.
После поздравлений глава края призвал бойцов рассказывать о своей службе и помогать формировать патриотическую повестку.